Para qué vamos a una reunión así, no es serio, no ayuda a buscar una salida pacífica y democrática, expresó en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que México no participará en la reunión de la OEA sobre las elecciones de Venezuela. “No estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad”, afirmó.

