SHEINBAUM LE TIENE TANTO MIEDO A LOS CÁRTELES QUE NO PUEDE PENSAR CON CLARIDAD: TRUMP

CONFIRMA QUE LA PRESIDENTA RECHAZÓ SU PROPUESTA DE ENVIAR TROPAS ESTADUNIDENSES A MÉXICO

En un video desde el Air Force One, el mandatario norteamericano Donald Trump señaló ayer domingo que Claudia Sheinbaum rechazó su propuesta de enviar tropas estadunidenses a México, y afirmó que la razón es porque “le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar y no puede pensar con claridad”.

El año pasado perdimos a 300 mil personas por el fentanilo y las drogas, son malas noticias, sí es verdad. Si México necesita ayuda con los cárt3les, estaremos honrados de ir y hacerlo, se lo dije y estaré muy honrado de hacerlo, dijo.

La presidenta mexicana ya había confirmado que Trump le propuso una intervención militar para combatir al narco, y que su respuesta fue: “No, presidente Trump. La soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende”.

Mientras tanto, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la frontera sur. Hay más tropas, más vigilancia aérea y más presión para que México permita operaciones conjuntas dentro de su territorio, y Sheinbaum ha dejado claro que cooperación sí, pero cada quien en su territorio. Y aunque Trump insiste en que los cárteles están “destruyendo” tanto a Estados Unidos como a México, la Presidenta no cede.