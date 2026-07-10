DOS ONDAS TROPICALES Y UNA VAGUADA MAYA DEJARÁN TORMENTAS ESTE FIN DE SEMANA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

La llegada de una nueva onda tropical durante la tarde de este viernes, en interacción con la llamada “vaguada maya”, favorecerá lluvias de moderadas a fuertes en la Península de Yucatán, además de ambiente caluroso con temperaturas de hasta 40 grados centígrados.

En Campeche y Yucatán se pronostican tormentas moderadas dispersas con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, mientras que Quintana Roo será la entidad con las precipitaciones más intensas, al esperarse lluvias de entre 25 y 50 milímetros.

Para el sábado se prevé el ingreso de una segunda onda tropical, lo que incrementará el potencial de lluvias y el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y áreas urbanas.

Los pronósticos indican que las condiciones comenzarán a mejorar a partir del domingo, cuando disminuirá el potencial de lluvias y prevalecerá un ambiente más estable en la región.