TURISMO A LA DERIVA

Todo lo que ha tocado el Gobierno de la señora Sansores, lo ha echado a perder. Su Administración ha sido de retrocesos y de rotundos fracasos.







Alguien tiene que decirle a la secretaria de Turismo Ada Solís Peniche que ya nos encontramos en plena temporada de vacaciones de verano, que en el pasado era una importante fuente de derrama de recursos para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, y que de cinco años a la fecha ha venido en un ruinoso declive para los empresarios del sector.

La improvisación con que se gobierna a Campeche desde el 15 de septiembre de 2021, tiró por a borda los avances que se habían alcanzado en todos los sectores. Y Campeche fue, durante varios años, uno de los importantes destinos para el turismo regional y nacional. Por su variedad gastronómico, sus precios accesibles y sus interesantes atractivos naturales, históricos y sus destinos de playa.

Gran parte de todo eso se perdió. Se dejó de hacer promociones en los mercados regional, nacional e internacional, y por consecuencia, los turistas dejaron de venir.

No hay coordinación con los empresarios turisteros. Prueba de ello es que ya estamos en la segunda semana de las vacaciones de verano, y no se dio a conocer alguna estrategia, alguna promoción o qué circuitos se promocionaron para atraer a más visitantes.

Se tuvo la esperanza de que, por ser Solís Peniche empresaria vinculada con el sector comercial, habría la posibilidad de mejor entendimiento. Pero eso no funcionó ni con el extitular, Mauricio Arceo, cuya familia también pertenece al sector hotelero.

Puede pensarse que el origen de estos fracasos está en la cabeza del Gobierno. La gobernadora Sansores no es una promotora de turistas. Por lo contrario, los espanta con sus actitudes caciquiles, su arbitrariedad a la hora de gobernar, y con su preferencia a salir ella de viaje, cada vez que puede, en lugar de atraer a más visitantes a su Estado.

A estas alturas ya podemos afirmar que el Tren Maya no ha ayudado en nada a Campeche. Su estación, ubicada en la periferia de la ciudad, se encuentra siempre vacía. Del llamado Tren Ligero ni hablar, si no hay nadie a quién transportar desde la terminal ferroviaria, se entiende que todo el tiempo dé sus paseos sin gente en sus vagones. Se derrocharon más de 5 mil millones de pesos que habrían servido bastante para promocionar a Campeche.

Observando lo que sucede con el sector turismo, estamos en posibilidades de afirmar que todo lo que ha tocado el Gobierno de la señora Sansores, lo ha echado a perder, que su Administración ha sido de retrocesos y de rotundos fracasos.

Y lo escribimos con todo el dolor del alma, porque el daño no se lo causa a ella misma ni a su bola de funcionarios foráneos, sino a los campechanos que hemos vivido aquí toda la vida y a los empresarios que arriesgan su capital para hacer de nuestro estado un lugar más atractivo.

Qué pena de este Gobierno. Qué bueno que ya falta menos para que se vaya.