INMORALIDADES

Tenemos un Gobierno inmoral, que pregona en el discurso una cosa, y en sus acciones cotidianas hace todo lo contrario…

–¿Cómo ven –preguntó el poeta Casimiro– la contradicción de la Tía gobernanta respecto al tema de la censura previa? Cuando se la imponen a ella, es “aberrante y ataca a la libertad de expresión”, pero cuando se censura a un periodista, como el exdirector del Diario Independiente, entonces se convierte en una medida justa y protectora de los derechos humanos”.

–“Es una demostración más, respondió el bolero don Memín, de que esa señora no está bien de su cabecita, pues no puede ser que una misma medida la califique como aberrante y justa al mismo tiempo. Es muestra de su incongruencia y de su facilidad para manejar las situaciones que enfrenta: es bueno si la beneficia a ella, pero es malo cuando de alguna manera le afecta”.

–“Es inmadurez política y ausencia de convicciones, opinó a su vez doña Chela. Y no quiero repetir lo que han escrito decenas de usuarios de las redes sociales que ya opinaron al respecto, porque la mayoría son ofensivas y muy descriptivos de lo que en verdad es esa señora, pero claramente se demuestra su doble moral” acotó.

–“Más bien, la corrigió el viejo Julián, lo que se demuestra es que no tiene moral, o no conoce los principios y valores morales, o si los conoce no los respeta. No puede ser que en su discurso pondere la honestidad, pero en la práctica incurra en corrupción, como tampoco puede pronunciarse a favor del respeto a los derechos humanos, y utilizar a la policía para reprimirlo, o defender a la mujer, pero al mismo tiempo ser misógina”.

–“Pero si todo eso que está usted diciendo ya lo cometió la gobernanta, le observó asombrado el poeta Casimiro: ni hay honestidad si no corrupción, ni hay respeto a los derechos humanos sino represión, ni hay defensa a las mujeres, sino misoginia, insultos e incluso golpizas. ¡Eso confirma que todo este Gobierno ha sido de incongruencias y contradicciones!” exclamó el vate santanero.

–“Confirma eso y también que tenemos un Gobierno inmoral, que pregona en el discurso una cosa, y en sus acciones cotidianas hace todo lo contrario, así que no quiero imaginarme cómo han pisoteado eso de no mentir, no robar y no traicionar” subrayó el bolero don Memín.

–“Lo que debes cuidar es tu lengua, le aconsejó su comadre doña Chela. Ya viste que ella no se anda por las ramas, y en cualquier momento puede ordenarle a sus jueces que te prohíban expresarte de ella, ya que la censura previa solo es válida cuando impiden al ciudadano criticarla o mostrarle sus errores y los actos de corrupción en que incurre” remató.