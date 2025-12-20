OOOTRA VEZ COMUNIDADES DE ATASTA SIN LUZ; ESTA VEZ POR CHOQUE DE TRÁILER CONTRA POSTE

Un tráiler provocó la suspensión del suministro eléctrico en comunidades de la Península de Atasta, al chocar contra un poste de luz sobre una carretera angosta de la zona, situación que volvió a generar afectaciones a habitantes y comercios.

Vecinos señalaron que este tipo de hechos se repite con frecuencia, ya que conductores de unidades pesadas transitan sin las debidas precauciones por vías estrechas, ocasionando daños a la infraestructura y dejando sin energía eléctrica a diversas localidades.