PERSISTE ESQUEMA LABORAL SIN SUELDO, NI PRESTACIONES, NI SEGURIDAD SOCIAL, DENUNCIAN

El representante del colectivo Campeche por las 40 horas, Eloy Romero Acuña, denunció que en el Estado aún persiste la figura del “meritorio”, un esquema laboral en el que personas —principalmente jóvenes— trabajan sin sueldo, sin prestaciones y sin ningún tipo de seguridad social, al no ser reconocidos formalmente ni como estudiantes ni como trabajadores.

Destacó la urgencia de eliminar o al menos regular este sistema, al considerar que genera inseguridad jurídica, falsas expectativas laborales, falta de control y seguimiento y abre la puerta a posibles actos de corrupción, además de ser una forma de “esclavitud moderna e institucionalizada”.

Este tema, reveló Romero Acuña, ya fue planteado para abordarlo en mesas de trabajo con la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social en Campeche, a cargo de Nayeli Heredia Camal, y aunque hubo solicitud formal para su participación desde el 15 de mayo, no ha habido respuesta, lo que violenta el artículo 8 constitucional, que obliga a funcionarios a responder por escrito a las peticiones ciudadanas.

“Desde el colectivo Campeche por las 40 horas hacemos un llamado a quienes hayan vivido o conozcan de primera mano el sistema de ‘meritorios’ en el Estado, a proporcionar evidencia de estas prácticas al correo 40horascampeche@gmail.com o a través de su página de Facebook, para canalizar las denuncias a la Secretaría del Trabajo a nivel nacional y ejercer presión para que esta situación sea atendida”.

Explicó que esta figura surgió en el Poder Judicial como vía para hacer carrera, pero fue eliminada a nivel federal el 1 de agosto de 2012 por el Consejo de la Judicatura Federal, para dignificar la labor judicial, y aún así en Campeche sigue aplicándose tanto en la Judicatura estatal como en diversas instituciones gubernamentales.

Esta práctica está ligada a la falta de transparencia en la asignación de vacantes, donde suele privilegiarse la lealtad personal sobre la eficiencia y el mérito profesional, recriminó.