GERTZ MERECE UNA EMBAJADA COMO RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO COMO FISCAL: SHEINBAUM; “LE INTERESABA EL CARGO”

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su decisión de proponer a Alejandro Gertz Manero como embajador de México, al afirmar que fue un reconocimiento a su trabajo al frente de la FGR.

Además, aseguró que fue un acuerdo entre ambos al explicar que le hizo la propuesta en una reunión personal, pues “le interesaba el cargo, y lo va a hacer muy bien”.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz cuestionó: “¿Cuándo se hizo? Quién sabe, porque en esos días andaba encerrado esperando el ultimátum del Senado, lo cual le permitió también nombrar expriístas como embajadores… Por ahora, no se ha confirmado el país, por cierto. En fin”.

Y agregó que Sheinbaum defendió que el nombramiento es legal, pues la Ley del Servicio Exterior le permite a la Presidenta designar embajadores que no provienen de la carrera diplomática, es decir, es una atribución explícita del Ejecutivo, lo que también le permitió nombrar expriístas como embajadores.