EN LA MADRUGADA, MORENA Y ALIADOS APROBARON OLA DE ALZAS A IMPUESTOS Y NUEVAS CUOTAS

Aunque en la narrativa no habría nuevos impuestos, una inesperada ola de incrementos de impuestos e imposición de nuevas cuotas fue aprobada en la madrugada por Morena y aliados en la Cámara de Diputados, la cual se suma a otros gravámenes especiales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, en caso de que se confirme en el Senado, aunque todo indica que esto sólo sería un trámite.

En un principio se habló de incrementos a refrescos, tabaco y videojuegos con contenido violento, pero ahora las modificaciones impactarán directamente el consumo, el turismo, la salud y diversos trámites gubernamentales.

El alza a productos como refrescos, tabaco y videojuegos, o la inclusión de cuotas en museos y centros arqueológicos, generó críticas por ser considerados gravámenes al consumo y a la cultura, respectivamente.

Mientras tanto, en sus redes sociales el crítico político identificado como Jose Anton dio a conocer que en la madrugada, Morena aprobó una nueva ola de impuestos para los mexicanos, y aseveró: “Tú los pagas y la familia y séquito de AMLO se los roba. No tienen vergüenza, ni dignidad ni amor a México ni piedad para los más pobres y necesitados”.