LOS 4 MIL 200 MDP QUE COSTÓ EL TRENLIGERO “PASEAN” SOLOS ANTE LA FALTA DE PASAJEROS; ¡DINERO TIRADO!

Luego del cacareado logro, para lo cual incluso la mayoría morenista y aliados en el Congreso del Estado hicieron modificaciones legales por la vía rápida para concretarlo, los más de 4 mil 200 millones de pesos federales que costó el Tren Ligero no es ocupado por los campechanos, sólo por contados turistas que llegan a través del Tren Maya, por lo tanto, se ha vuelto cotidiano, y muy costoso, ver a ese medio de transporte vacío o semivacío circular por la ciudad.

Pese a tener capacidad para movilizar a 300 personas, es mínima la ocupación, pues se ha constatado que lo ocupan de 1 a 10 personas cuando mucho por corrida, mientras en las colonias las familias exigen ya la entrada de las 102 unidades faltantes del Ko’ox.