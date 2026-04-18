LIZ HERNÁNDEZ AFIRMA QUE NO HAY ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, QUE SON EVENTOS PROTOCOLARIOS

La secretaria de Gobierno de Campeche, Elisa María Hernández Romero, aseguró que su administración no ha incurrido en actos anticipados de campaña, luego de que el Tribunal Electoral del estado reportara al menos 23 denuncias contra personas y actores políticos por posible adelanto de tiempos electorales. La funcionaria sostuvo que se mantienen a la espera de los plazos establecidos, al señalar que las campañas aún no han iniciado.

Cuestionada sobre los señalamientos y tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que quienes busquen hacer campaña deben renunciar a sus cargos, Hernández Romero afirmó que los eventos oficiales en los que ha participado junto a otros funcionarios con aspiraciones políticas corresponden únicamente a actos protocolarios. Indicó que las inauguraciones encabezadas por la gobernadora Layda Sansores forman parte de la agenda institucional y no representan promoción anticipada. Además, recordó que, de acuerdo con su partido, el inicio formal de campañas está previsto para el 22 de junio, y que las renuncias anticipadas responden a decisiones individuales.