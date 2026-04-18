MARCHAN SINDICALIZADOS PORQUE EL EDIL RATH NO RESPETA CONDICIONES LABORALES NI ATIENDE PLIEGO PETITORIO 2026

Integrantes del Sindicato de los Tres Poderes, Sección Escárcega, marcharon por las principales calles de la ciudad, para exigir al alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, que respete sus condiciones generales de trabajo y atienda el pliego petitorio 2026.

La movilización fue encabezada por el secretario seccional Sergio Uriel Almeyda Tilan, con respaldo de delegados, y durante el recorrido los inconformes expresaron de forma ordenada sus demandas, enfocadas en mejoras laborales y el cumplimiento de sus derechos.

La protesta se desarrolló sin incidentes, y se reiteró el llamado al edil Hernández Rath a dar respuesta a las solicitudes.