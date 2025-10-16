ENCUENTRAN MUERTO A HOMBRE EN MUCUYCHAKÁN; SE INVESTIGA COMO POSIBLE SUICIDIO

El cuerpo de Raúl J. S. P., de 34 años, fue encontrado sin vida en una parcela de la comunidad de Mucuychakán, Campeche, durante la noche del miércoles 15 de octubre. Las autoridades informaron que la causa del deceso fue por envenenamiento, aunque se mantiene abierta la línea de investigación para determinar si se trató de un suicidio o de un hecho delictivo.

De acuerdo con versiones de vecinos, la última vez que vieron al hombre con vida fue la noche del martes 14, cuando, bajo los efectos del alcohol, discutió con su pareja sentimental y se retiró de su domicilio. El hallazgo provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes junto con personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las diligencias correspondientes.