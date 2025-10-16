PESCADORES ENCUENTRAN EN EL GOLFO DE MÉXICO RESTAURANTE FLOTANTE ARRASTRADO POR EL RÍO TUXPAN

El restaurante flotante “El Atracadero”, arrastrado días atrás por la creciente del río Tuxpan, fue hallado a la deriva en aguas del Golfo de México por pescadores de Sontecomapan, Veracruz. El hallazgo fue grabado por Felipe Oliveros, quien registró en video la estructura parcialmente dañada mientras flotaba mar adentro.

Autoridades confirmaron que se trata de una de las secciones del establecimiento que se desprendió tras las inundaciones en Tuxpan. Personal de la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto realizaron maniobras para remolcar la estructura hasta el muelle de Alvarado, con el fin de evitar accidentes marítimos.