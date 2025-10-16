jueves, octubre 16, 2025
Lo último:
Municipales

COMBI CON PASAJEROS CHOCA CONTRA TRÁILER EN EL ENTRONQUE DE MOQUEL; NO HAY CIFRA EXACTA DE HERIDOS

Publicad0rTelemar

En la carretera Campeche–Champotón, a la altura del entronque del poblado champotonero de Moquel, una combi con número económico 7054, proveniente de Escárcega y con pasajeros a bordo, impactó contra un tráiler, dejando saldo de varias personas policontundidas. Entre ellas, una habría quedado prensada, lo que ocasionó además un fuerte embotellamiento vehicular.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja y de la Armada de México, así como personal de la Guardia Nacional (GN) y elementos policiacos.

También te puede gustar

TRÁILER CARGADO DE VINOS QUE FUE RAPIÑADO DEJÓ UN VEHÍCULO DESTROZADO

Publicad0rTelemar

“NO SE PARAN LOS COBROS, PERO SÍ LAS EMPRESAS”: NO BASTAN LAS BUENAS INTENCIONES DE LA PRESIDENTA, ADVIERTE EL BARZÓN

user editor

LISTOS LOS ARTESANOS PARA LA VENTA DE TRAJES POR LA CAMPECHANIDAD EN CARMEN

user editor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *