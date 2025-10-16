COMBI CON PASAJEROS CHOCA CONTRA TRÁILER EN EL ENTRONQUE DE MOQUEL; NO HAY CIFRA EXACTA DE HERIDOS

En la carretera Campeche–Champotón, a la altura del entronque del poblado champotonero de Moquel, una combi con número económico 7054, proveniente de Escárcega y con pasajeros a bordo, impactó contra un tráiler, dejando saldo de varias personas policontundidas. Entre ellas, una habría quedado prensada, lo que ocasionó además un fuerte embotellamiento vehicular.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja y de la Armada de México, así como personal de la Guardia Nacional (GN) y elementos policiacos.