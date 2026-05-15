“HACIENDA PIDE ACLARAR MONTOS Y DESTINO DEL CRÉDITO DE MIL MILLONES”, LARRACILLA AFIRMA QUE ES VIABLE

El secretario de Administración y Finanzas del Estado, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, reconoció que las adecuaciones enviadas al Congreso sobre el crédito por mil millones de pesos surgieron por observaciones de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda, la cual solicitó precisar montos, temporalidad y el destino específico de los recursos contemplados en el decreto aprobado el año pasado.

El funcionario sostuvo que el financiamiento sigue siendo “totalmente viable” y aseguró que no se modifica ni el monto autorizado ni los rubros generales para los que será utilizado. Explicó que los cambios buscan detallar con mayor claridad el uso del dinero, estableciendo en el anexo único que 885 millones de pesos serán destinados a carreteras, 80 millones al sector agropecuario y el resto al área de salud, además de obra pública y maquinaria.

Larracilla Pérez señaló que el Gobierno del Estado está dispuesto a incorporar ajustes planteados por el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, como eliminar términos ambiguos, precisar los seguros CAPS y fortalecer la referencia a la Ley de Disciplina Financiera. Reiteró que ningún banco u organismo externo ha objetado el esquema de financiamiento y afirmó que las adecuaciones solo buscan dar mayor certeza al proceso.