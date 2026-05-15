CAEN DOS EXFUNCIONARIOS DE RUBÉN ROCHA EN EU Y EUROPA; ACEPTAN CULPA PARA REDUCIR CONDENAS

-Serían dos de los 10 objetivos solicitados por EU que ya están bajo custodia de ese país.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, fue detenido en Europa y acordó entregarse a autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos que le imputan, de acuerdo con fuentes de seguridad norteamericanas.

De manera paralela, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Merida Sánchez, se entregó en la garita de Nogales, Arizona, quedando bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos, para posteriormente ser trasladado a Brooklyn, Nueva York. Ambos exfuncionarios habrían aceptado declararse culpables en busca de reducir sus condenas.

Las entregas ocurren en medio de las investigaciones y solicitudes de extradición relacionadas con funcionarios y exfuncionarios ligados al entorno del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses junto con otros integrantes de su administración.