MAESTROS RECLAMAN A SHEINBAUM Y MARIO DELGADO DURANTE TRANSMISIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO

En medio de la transmisión oficial por el Día del Maestro encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y representantes del SNTE, docentes aprovecharon los espacios de interacción para lanzar mensajes de reproche y exigir mejoras laborales.

A través de comentarios y publicaciones durante la transmisión, maestros reclamaron mejores salarios, respeto a los lineamientos de la Usicamm y atención a diversas inconformidades relacionadas con procesos de asignación, promoción y condiciones laborales dentro del sistema educativo.