Reprograman audiencia de exalcalde y exdirector del Smapac

Hasta el miércoles 8 de noviembre se llevará a cabo la audiencia inicial contra el ex edil suplente y hoy diputado local mocista, Paul “N” y el ex director del Smapac, Juan Carlos “N”, luego de que cambiaron de abogado y su nuevo defensor solicitara una “prórroga” para conocer y estudiar la carpeta de investigación en el que se les acusa de peculado por más de dos millones de pesos.

El ex alcalde reiteró que es una persecución política en su contra.

El abogado yucateco, Ángel Herrera, quien defiende al ex edil prófugo Eliseo “N” es el nuevo defensor de ambos imputados.

Por las investigaciones de esta misma carpeta–el martes 24 de octubre- fueron vinculados a proceso por peculado de dos millones 600 mil pesos, Cristián “N”, ex jefe de Departamento del Smapac, y Jimmy “N” ex secretario Técnico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, de la administración de Layda Sansores San Román.