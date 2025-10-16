CONVIVIO ETÍLICO SE CONVIERTE EN RIÑA Y DEJA UN HERIDO GRAVE; EL PRESUNTO AGRESOR HUYÓ

Ciudad del Carmen.- La tarde de hoy jueves en la colonia Insurgentes, una riña dejó saldo de un hombre gravemente herido luego de sufrir una profunda lesión con arma blanca en el cuello. Está hospitalizado.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Miguel Hidalgo, donde, de acuerdo con testigos, un grupo de personas convivía consumiendo bebidas alcohólicas cuando de repente una discusión entre dos de ellos escaló rápidamente a la violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se dio entre un individuo identificado como “Willy”, presuntamente de nacionalidad guatemalteca y en situación migratoria irregular, y otro conocido en la zona como “Angie”. En medio del altercado, el primero habría tomado un arma blanca para herir a su contrincante y provocarle una fuerte hemorragia.

Vecinos intervinieron para detener la pelea y auxiliar al lesionado, lo que el presunto agresor aprovechó para huir.

Policías municipales arribaron al lugar para acordonar el área y tomar conocimiento de los hechos.

Hasta el momento no se reportan detenciones, mientras las autoridades exhortan a testigos y familiares de la víctima a presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado, para dar seguimiento al caso e identificar al responsable.