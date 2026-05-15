CRISIS ECONÓMICA EN CARMEN DEJA A TRABAJADORES SIN COBRAR AUNQUE GANEN DEMANDAS

La crisis económica que golpea a Ciudad del Carmen ha provocado que cientos de trabajadores enfrenten serias dificultades para cobrar indemnizaciones y pagos laborales, aun cuando obtienen resoluciones favorables en tribunales, indicó el presidente del Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen, Manuel Jesús Moreno Zavala, tras revelar que entre dos y cuatro de cada diez empleados logran recuperar efectivamente el dinero tras ganar un juicio laboral.

El litigante explicó que la caída de la actividad petrolera y la reducción de operaciones de empresas contratistas han detonado un aumento en despidos, incumplimientos salariales y conflictos entre patrones y trabajadores. Esta situación mantiene saturada la actividad legal en materia laboral debido a la constante presentación de demandas por falta de pago y liquidaciones pendientes.

Moreno Zavala señaló que, aunque la mayoría de los trabajadores obtienen sentencias favorables, muchas empresas ya carecen de solvencia económica para cumplir con las condenas laborales. Esto ocasiona que los procesos judiciales se prolonguen durante meses o incluso años sin que los afectados puedan recuperar sus recursos económicos.

El presidente del Colegio de Abogados advirtió que existen casos donde las compañías abandonan la ciudad o mantienen cuentas bancarias previamente embargadas por otros litigios, complicando aún más el cobro para los exempleados.