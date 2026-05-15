EXPLOTAN TANQUES DE GAS DURANTE FESTEJOS CON PIROTECNIA EN AMATITÁN; NO HAY REPORTE OFICIAL SOBRE VÍCTIMAS Y CAUSAS

En Amatitán, Jalisco, lo que era fiesta con juegos pirotécnicos derivó en fuertes explosiones de al menos 2 tanques de gas cerca de una iglesia de la comunidad, y hasta el momento las autoridades no han informado sobre víctimas ni las causas.

Un video muestra el momento en que se escucha la primera explosión tras el ¡ncend¡o de un negocio ambulante. Testigos refieren que fueron varios los tanques que est∆ll∆ron.

Información preliminar indica que durante las festividades tronaban cohetes y pirotecnia, entre ellos un buscapiés que presuntamente se acercó hasta un puesto de frituras instalado en el exterior del templo, donde había tanques de gas y aceite hirviendo.