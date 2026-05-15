LORET DE MOLA ASEGURA QUE SHEINBAUM ESTÁ REBASADA POR CRISIS CON EU

La presidenta Claudia Sheinbaum atraviesa una crisis política y de narrativa frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos, particularmente tras los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las publicaciones sobre presuntas operaciones de la CIA en México, aseguró el periodista Carlos Loret de Mola a través del portal de noticias Latinus.

Sostuvo que, a diferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum “no controla la narrativa” ni a los distintos grupos dentro de Morena. Incluso afirmó que la mandataria se encuentra “extraviada en el caos”, reaccionando con negaciones, descalificaciones y confrontaciones ante las versiones difundidas por medios estadounidenses y declaraciones de funcionarios norteamericanos.

Señaló que existe una estrategia constante desde Estados Unidos para exhibir tensiones en la relación bilateral, mediante filtraciones, declaraciones y publicaciones en medios internacionales como CNN, Los Ángeles Times y The New York Times, y cada vez que el gobierno mexicano minimiza o rechaza la colaboración de agencias estadounidenses, surge nueva información que vuelve a colocar el tema en la agenda pública.

Loret de Mola también retomó los reportajes que señalan supuestas operaciones de inteligencia de la CIA en territorio mexicano para combatir a mandos del narcotráfico. En respuesta, recordó que la presidenta Sheinbaum calificó dichas publicaciones como “falsas” y “sensacionalistas”, rechazando que agentes estadounidenses operen en el país fuera de los mecanismos de cooperación establecidos.