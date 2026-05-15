“NO HAY PARA PAGAR LA LUZ”: #LAYDA EXHIBE CRISIS EN #CAMPECHE FRENTE A SHEINBAUM

La gobernadora Layda Sansores San Román volvió a colocar a Campeche en el centro de la polémica luego de reconocer públicamente, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el estado enfrenta problemas económicos al grado de no tener recursos “para pagar la luz”, aunque aseguró que sí pueden aportar infraestructura para proyectos federales.

Durante su discurso en la inauguración de la pasteurizadora de leche, la mandataria estatal afirmó que su gobierno “es pobre”, pero aun así ofreció una bodega para respaldar uno de los planes impulsados por la presidenta de México.