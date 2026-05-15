viernes, mayo 15, 2026
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RICARDO BENÍTEZ CETINA RECIBIRÁ LA PRESEA AL MÉRITO DEPORTIVO 2026 EN ESCÁRCEGA

Por su trayectoria y aportaciones al deporte en el Municipio de Escárcega, el profesor Ricardo Benítez Cetina recibirá la Presea al Mérito Deportivo 2026.

Tras la deliberación del jurado calificador, Benítez Cetina recibirá el reconocimiento este 19 de mayo a las 6:30 de la tarde, durante la Sesión Solemne de Cabildo programada en la Explanada Plan Chac.

La ceremonia forma parte de las actividades programadas dentro de la Feria del Pueblo Escárcega 2026.

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