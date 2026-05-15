VINCULAN A PROCESO A EXDIRECTORA DEL PENAL DEL KOBÉN POR ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES A DOS REOS TRAS RIÑA EN 2021

-EN LIBERTAD ENFRENTARÁ LAS ACUSACIONES

Tras las investigaciones por las lesiones que sufrieron dos personas privadas de su libertad (PPL) al ser golpeadas y pateadas estando sometidas, tras la disolución de una riña en la cárcel estatal en el 2021, Claudia Guadalupe “G” y/o C. G. G. R., exdirectora del penal de San Francisco Kobén, fue vinculada a proceso, aunque permanecerá en libertad.

Enfrenta cargos por abuso de autoridad y lesiones, según se precisó el lunes 27 de abril del presente año en lo que fue la continuación de la audiencia inicial.

Según la carpeta judicial CJ/274/25-2026, la audiencia inicial se llevó a cabo el miércoles 22 de abril, y en ella solicitó la ampliación del término constitucional.

Ahora, Claudia Guadalupe tiene que firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), no acercarse a testigos ni a las víctimas y someterse a vigilancia.

Con información de El Reportero del crimen.