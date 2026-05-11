CAYÓ LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, ADMITE ADDA SOLÍS, Y ANTE EVIDENCIAS SOBRE CHAPOPOTE EN CHAMPOTÓN ANUNCIA ¡VERIFICACIÓN FÍSICA!

Al anunciar que habrá verificación física en Punta Xen, en el Municipio de Champotón, sobre la presencia de chapopote, lo que ha sido denunciado por pescadores, la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, aceptó que la actividad turística reflejada en la llegada de turistas ha disminuido.

Al insistirle que responda sobre si hay o no disminución de la actividad, Solís Peniche aceptó que sí ha habido una reducción, ante lo cual se tienen que redoblar esfuerzos y “comunicar lo que se tiene que comunicar, con pelos y señas”.

Además, Solís Peniche anunció una verificación física sobre la presencia de chapopote en la costa de Champotón, ya que, afirmó, “sólo nos hemos basado en especulaciones”.

De la inspección, precisó que irá un equipo integrado por Comunicación Social, Semabicce, Pesca y Turismo, “porque tenemos muchos planes para allá”, aunque no explicó en qué consisten.

Se quejó de los reportes, que incluyen imágenes, de pescadores, ya que ese tipo de reportes “manchan” de manera muy negativa la imagen de Punta Xen, en Champotón.