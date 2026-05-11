QUE SIEMPRE NO; SEP DESCARTA ADELANTAR LAS VACACIONES

Tras casi cinco horas y media de reunión entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los 32 titulares estatales de Educación, las autoridades acordaron mantener el calendario escolar original del ciclo 2025-2026, por lo que el fin de clases continuará programado para el 15 de julio, como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y no se adelantará al 5 de junio, como propuso la dependencia federal la semana pasada.

La decisión se tomó este lunes durante una sesión extraordinaria en la sede de la SEP, en la Ciudad de México, donde los secretarios estatales respaldaron mantener el calendario vigente.

Durante el encuentro, el titular de la SEP, Mario Delgado, reconoció que el debate dejó en evidencia la necesidad de escuchar más voces, especialmente de madres, padres y docentes, además de plantear una futura discusión sobre adaptar el calendario escolar a las distintas condiciones climáticas y sociales del país.