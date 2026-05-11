HOMBRE MUERE TRAS INGRESAR AL MAR

La tarde de este lunes, una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró en la zona de playa del asentamiento Arroyo de Los Franceses, en la colonia Manigua, luego de que un hombre fuera hallado sin vida a la orilla del mar.

Según testimonios recabados en el lugar, vecinos del sector observaron a un masculino dentro del agua realizando movimientos desesperados, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar e intentaron brindarle atención, pero solo pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Irving Ávila, de aproximadamente 38 años de edad. Testigos señalaron que el hombre estaba conviviendo con varias personas en la playa y, en un momento, decidió ingresar al mar. Presuntamente, comenzó a sentirse mal mientras nadaba y pudo haber sufrido un infarto. A pesar de que logró salir hasta la orilla, se desplomó sobre la arena y perdió el conocimiento. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, ya nada pudieron hacer para salvar su vida.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron el área para evitar el acercamiento de curiosos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. La tragedia causó gran consternación entre familiares y conocidos del fallecido, quienes llegaron al lugar al enterarse del suceso.