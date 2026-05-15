“DÉJENME DE ESTAR FREGANDO”: ALCALDESA DE SABANCUY  ESTALLA CONTRA DIPUTADOS Y PROFEPA POR CLAUSURAR PALAPAS.

La presidenta de la Junta Municipal de Sabancuy, Angélica Patricia Herrera Canul, arremetió contra diputados, actores políticos y hasta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a quienes acusó de promover denuncias en su contra por las obras turísticas instaladas en la zona de playa, asegurando que detrás de los señalamientos existen intereses políticos y económicos.

Durante una transmisión en vivo, la funcionaria dijo que deberían enfocarse en atender problemas ambientales más graves en la zona costera, como rellenos, basura y estructuras irregulares que afirmó llevan años afectando el litoral de Sabancuy.

Herrera Canul defendió las palapas, baños y espacios recreativos colocados en la playa, señalando que fueron construidos con recursos públicos para ofrecer áreas accesibles a las familias y turistas. Además, sostuvo que muchas personas se aprovechaban económicamente de los visitantes con cobros excesivos por espacios y servicios en la zona costera.

Aseguró que no piensa “agachar la cabeza” y que continuará trabajando por Sabancuy pese a las críticas y amenazas legales. Incluso afirmó que, si tiene que ir a la cárcel por defender los proyectos para su comunidad, lo hará “con orgullo”.

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado a autoridades estatales y federales para revisar otras construcciones, rellenos y afectaciones ambientales que dijo existen desde hace años en la zona de playa y que no han sido atendidos ni denunciados con la misma intensidad que las obras impulsadas por su administración.