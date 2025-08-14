ESTALLA EL ALCALDE DE PIEDRAS NEGRAS CONTRA REPORTERA QUE LE PREGUNTÓ SI SE HARÍA EXAMEN ANTIDOPING
Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, estalló contra una reportera que le preguntó si se sometería a una prueba antidoping, como las aplicadas a los bomberos del Municipio, y daría a conocer públicamente el resultado, evitó responder y acusó a la periodista de “querer atacarlo” al preguntarle: “¿Qué comportamiento ha visto en mí para que piense que estoy drogado?”.
Luego, el munícipe dio a conocer en sus redes sociales que se sometió a dicho examen y salió negativo.