¡QUÉDENSE CON SU LOCO! APELAREMOS, ALEJANDRO GERTZ FGR.

Por: René Narváez Lozada “La voz de México”

*ALEJANDRO GERTZ FGR ¡APELAREMOS!

*¿INJUSTICIA A LAS V1CT|MAS LA LIBERACIÓN DE ISRAEL VALLARTA?

Nunca estaré en contra de que se deje en libertad a una persona a la cual se le haya violado el DEBIDO PROCESO, que es lo que le da legalidad a un juicio, o que se le viole el DERECHO DE DEFENSA o AUTO DEFENSA… “Es decir, para mí como abogado se debe garantizar al detenido o presunto responsable, la legalidad de su detención, para garantizar que tenga un debido proceso, vaya es decir en igualdad de condiciones a la víctima, un proceso justo” …

En ánimo de que la justicia cumpla, siempre estaré a favor de que se respeten los derechos constitucionales y humanos de las personas.

Por otra parte, “siempre estaré en contra de que a un culpable o presunto responsable de un delito se le quiera hacer pasar por inocente del mismo o ajeno del hecho delictuoso que se le imputa”, torcer la verdad para mi “no es justo” y que se quieran cambiar los hechos para “supuestamente” ajustar y aplicar el derecho, porque para mi esto es faltar a la verdad y además es contrario a lo que dicta la ética jurídica, aunque hoy en día para muchos esto es pura filosofía y no la practican.

La ex SECRETARIA DE GOBERNACION LICENCIADA OLGA CORDERO, quien es una jurista y una señorona, explico “no se le dio la libertad a ISRAEL VALLARTA porque tenía otras 2 dos causas penales por el delito de secuestro”. La pregunta ¿y, entonces? Sin embargo, engallado y provocador se atreve el recién liberado decir públicamente a modo de amenaza o ¿Juzgue usted? “SI LAS V1CT|MAS PARTICIPARON EN EL MONTAJE” ¡HABRÀ CONSECUENCIAS! Israel Vallarta. Sic.

Como balde de agua fría las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero les cayó a muchos de los que estaban reunidos para escuchar a la Dra. Claudia Sheinbaum en su tradicional conferencia de la mañanera en el salón del palacio nacional, él informó a preguntas de los periodistas que como titular de la fiscalía general de la República FGR y en defensa y representación de las V1CT|MAS DEL CASO VALLARTA, V1CT|MAS QUE POR CIERTO “SI EXISTEN”

Sin embargo, para mi rayando en la prepotencia y con sus ínfulas de grandeza, provocativo y retador el ex procesado hoy en libertad públicamente dijo lo siguiente, ahora bien si su actitud o expresión yo la mal interprete, juzguen ustedes si como yo pienso, o no es así, por lo que les dejo la siguiente frase y expresión entre otras de él Dijera mi maestro de periodismo “Nacho Zúñiga el eterno joven”¡Vaya atrevimiento!!! “SI LAS V1CT|MAS PARTICIPARON EN EL MONTAJE” ¡HABRÀ CONSECUENCIAS! Amenaza, Israel Vallarta. Sic…

“Me debes una, Loret”: Israel Vallarta lanza mensaje directo contra Carlos Loret de Mola “Ay nanita”

Israel Vallarta busca un cara a cara con Loret de Mola” Metro (Sic). Cita tal cual.

Esto aunque muchos opinólogos, periodistas o you tubers incipientes y aprendices de abogados, otros que se quieren hacerse pasar por expertos en materia de psicología criminal, ciencias periciales sin tener la experiencia de llevar un juicio ni haber leído la causa penal donde se acusa a “LA BANDA DEL ZODIACO” se han ido con la finta y las palabras envolventes del señor Israel Vallarta y repitiendo lo que dice este que niega que existan V1CT|MAS y que con sus comentarios mordaces y de doble filo hacia las V1CT|MAS desvirtúa sus declaraciones Y “las ponen en duda o entredicho”, por lo que creo que hasta el mismo Vallarta y su defensa pública federal lo puedo jurar se sorprendieron y saltaron del susto al escuchar las palabras de uno de los abogados más duros de México quien es nada menos que el mero FISCAL GENERAL que a la de sin susto y sin que nadie incluso doña Claudia la presidenta lo esperara, soltó una bomba cuando declaro públicamente de la FGR apelará la libertad de que se le dio con la resolución de absolución dada por una Juez de Distrito en Toluca en materia penal y de amparo de Israel Vallarta Cisneros, quien estuvo casi 20 años sujeto a prisión preventiva acusado de secuestro.

Si algo le reconozco al licenciado Alejandro Gerz Manero es que no habla por hablar, ni blofea como busca pleito farol barato, y fíjese si no es muy importante donde apunto su inicio de discurso le reproduzco literal sus palabras “En este caso particular, hay seis personas que sufrieron secuestro” SIC.

Recientemente, escribí en la “Revista Liberal Metropolitano” Sic. “LAS V1CT|MAS SIGUEN SIN SER ESCUCHADAS Y SIENDO INVISIBLES juzgue usted si no. 4 víctimas con nombre e identidad reservada se quedaron sin justicia, esto en el caso de él y Florence la ciudadana francesa pero se dice que hay 2 causas penales en proceso, donde no hubo montaje, no hubo violación al proceso y ¡Donde hay víctimas que lo reconocen! Es decir dos sentencias por dictársele más por el DELITO DE S3ÇU€$TRO, según lo declarado por Olga Cordero, la exministro de la suprema corte y ex secretaria de gobernación, quién es una persona muy seria y muy profesional y además aliada por no decir incondicional de MORENA… Israel Vallarta “Para que usted lo sepa, ¡NO SALIÓ LIBRE POR SER INOCENTE! ¡ESO NO! Por lo que sin equivocarme puedo decir que no es una blanca persona y en consecuencia, mientras no se aclare su inocencia, para la sociedad y para mí, es una persona de dudoso pasado, y de alto peligro, aunque puedo estar equivocado”

Afirmó Gertz y para que nadie dudara ni preguntara más y de paso les cuento que con estas palabras echo totalmente por abajo LA FAMOSA INOCENCIA DEL PRESUNTO SECUESTRADOR es decir, lo que ISRAEL VALLARTA venía diciendo sin demostrar con todos lo que lo escuchaban afirmando en sus entrevistas de banqueta y en foros de televisión, en su casa y donde él se las conceda, o por cierto en esos foros virtuales o plataformas modernas en la que transmiten muchos periodistas de la nueva era de la 4T y MORENA surgieron en “Las mañaneras de Obrador” por cierto mismas que como todo lo que copia Obrador, no surgen de una idea original de él, si no que son una copia burda de LAS MAÑANERAS DE DON FIDEL VELÁZQUEZ EL LÍDER OBRERO DE LA CTM, los invito a preguntarle a los periodistas de trayectoria si lo que digo es cierto o no.

¡Se le cayó el teatro y lo dejaron esperando el poder abrir el telón para su segundo acto teatral de ISRAEL VALLARTA y de su obra teatral! “LA INOCENTE BANDA DEL ZODIACO” 2º. Acto en el que “demostraría” fíjese usted, “que no existían víctimas” además como él decía “que las víctimas eran fabricadas” Y todo porque el Fiscal Alejandro Gertz dijo “Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”. ¡Con lo que se demuestra claramente que el señor ISRAEL VALLARTA no estaba en la cárcel por solo un secuestro efectuado, sino que el fìnisimo ISRAEL tiene otros procesos por el mismo delito de SECUESTRO, por lo que es INEXPLICABLE que el Señor este en libertad, y digo esto por que lo correcto era que siguiera en la cárcel sujeto a los demás casos de secuestro de que se le acusan a él a Florence y sus compañeros presuntamente ligados a la banda del zodiaco!

Y aunque usted no lo crea, por encima de la voluntad de la Juez de Distrito, que al parecer en su resolución, ignoro los derechos de las víctimas, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero se pronunció y literalmente dijo en la conferencia de la mañanera para conocimiento de todos y según yo como mexicano y abogado para “vergüenza nacional” que reconocía que ante los errores de la ex PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PGR y de los involucrados en el momento de la detención de estas personas Israel y presuntos cómplices, hoy reconoce que “Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro” Agregaría yo y también, velar por sus DERECHOS HUMANOS, buscar la REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS V1CT|MAS y vigilar que los presuntos responsables paguen por sus hechos y delitos y que “No se queden sin castigo” ¿No lo creen ustedes?

Finalmente Pensando sin conceder, pero tampoco sin asegurar algo que aún no está probado. Yo le diría al señor Israel Vallarta construya su verdad ¡No con argumentos o rollos y palabra! ¡La inocencia, en todos los casos, se demuestra con pruebas!