LAS DOS TÍAS

“La señora no estaba preparada para gobernar, y una vez en el cargo se olvidó de sus principios, convicciones, razones de lucha, y se dedicó exclusivamente a ver la forma de satisfacer sus obsesiones de venganza”.

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos del Parque Principal, confesando que las recientes posturas de la Tía Gobernanta la habían dejado turulata, confundida y a punto de sacar cita con el psiquiatra. “No sé si tiene el conflicto de doble personalidad o si nos la suplantaron y esta que tenemos es otra, o qué. No lo entiendo, no lo entiendo” musitaba mientras se jalaba el cabello como si fuera huésped de algún hospital psiquiátrico.

–“Ni hay conflicto de personalidad ni hay suplantación, le respondió con calma el bolero don Memín. Es una simple metamorfosis política que sufren las personas que nunca estuvieron preparadas para llegar al poder. Se caracterizan por la amnesia, que es el olvido cómodo de todo lo malo que hicieron antes, por el cinismo de hacer cosas peores a lo que tanto criticaron, y de hipocresía, farsantería y gandallez para acomodar las cosas como mejor les convenga” respondió el rechoncho aseador de calzados.

–“Para ser más precisos, le contestó el poeta Casimiro, si nos referimos al aspecto psicológico, los estudiosos lo definen como Trastorno de Identidad Disociativo: (TID) y se caracteriza por tener dos o más identidades distintas: Una o más personalidades o “alter egos” que se alternan, cada una con su propio nombre, historia, personalidad e incluso características físicas. Entre sus síntomas, añadió, están la amnesia disociativa: que consiste en lagunas de memoria significativas sobre eventos cotidianos, información personal importante y, a menudo, sobre experiencias traumáticas y también causan confusión de identidad que es una alteración o confusión en el sentido del propio yo, donde la persona no se siente como una entidad única”.

–“Ahora sí de rayaste fusilándote el Wikipedia, bromeó el viejo don Julián, y si bien es cierto que nuestra Tía parece estar atravesando por un severo cuadro de TID, lo que no podemos perder de vista es que el poder también transforma, provoca metamorfosis mounstruosas, generando gobernantes que si en campaña fueron sencillos y amables, una vez que asumen el cargo se convierten en déspotas y tiranos Y para ejemplo no hay que ir muy lejos. Coincido en que la señora no estaba preparada para gobernar, y una vez en el cargo se olvidó de sus principios, convicciones, razones de lucha, y se dedicó exclusivamente a ver la forma de satisfacer sus obsesiones de venganza”.

–“Pues entonces, con base en todo lo que ustedes me ha planteado, expresó doña Chela, sigo creyendo que tenemos a dos Tías, totalmente diferente una de otra, de manera que para que nadie se sienta desplazado, propongo que una de ellas sea analizada, evaluada y estudiada por los psicólogos y psiquiatras, y la otra por los politólogos, historiadores, sociólogos y expertos en antropología social, para determinar las causas que la llevaron a traicionarse a sí misma. Tengo claro que la Tía gobernante de hoy, metería a la cárcel sin consideración ni remordimiento a la Tía rebelde de 1997. Ni más ni menos” remató.