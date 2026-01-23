NACIONAL: SIN PT Y VERDE NO HABRÁ REFORMA ELECTORAL, ADMITE MONREAL

El diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma electoral no podrá avanzar sin el respaldo del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Señaló que, aunque esta postura no siempre es bien recibida, la realidad legislativa obliga a construir acuerdos con ambas fuerzas políticas para alcanzar la mayoría calificada que requieren los cambios constitucionales.

Monreal advirtió que, de no lograrse entendimientos con sus aliados, persiste el riesgo de que la reforma electoral ni siquiera sea presentada. Afirmó que mientras no exista consenso con el PT y el Verde, el escenario de estancamiento continuará, lo que pone en duda la viabilidad de una de las principales propuestas impulsadas desde el Congreso.