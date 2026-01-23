FBI AGRADECE A MÉXICO POR CAPTURA DE UNO DE LOS 10 MÁS BUSCADOS
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos confirmó la detención de Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico que posteriormente se convirtió en narcotraficante y que formaba parte de la lista de los 10 más buscados. La información fue dada a conocer por el director del FBI, Kash Patel, quien destacó la importancia del operativo que permitió la captura del fugitivo.
A través de un mensaje público, Patel reconoció y agradeció la cooperación del gobierno de México en esta detención, subrayando el trabajo conjunto entre ambos países para enfrentar al crimen organizado y a objetivos prioritarios a nivel internacional. El caso de Wedding había generado atención por su pasado deportivo y su posterior vinculación con actividades del narcotráfico.