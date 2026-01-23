VECINOS DE SIGLO XXI REPORTAN PATRULLA ESTACIONADA POR HORAS FRENTE A VIVIENDA

San Francisco de Campeche.- Vecinos de la calle Primera, entre la calle 26 y la Décimo Sexta, en la unidad habitacional Siglo XXI, reportaron la presencia de una patrulla policial con el número 0823 estacionada frente a una vivienda desde alrededor de la una de la tarde, permaneciendo en el sitio durante varias horas.

De acuerdo con los habitantes que realizaron el reporte, la unidad suele ser estacionada de manera recurrente en ese punto, sin que los vecinos tengan conocimiento de que la persona que habita el domicilio sea un elemento policial.

Los denunciantes señalaron que, tras difundirse una fotografía de la patrulla estacionada, otra unidad identificada con el número 0736 comenzó a recorrer la zona preguntando quién había tomado la imagen de la patrulla previamente reportada.

Recordemos que, en febrero del 2025, en esa misma calle, se registró un incidente en el que un elemento de la Policía Estatal utilizó una patrulla en horario laboral para acudir a un domicilio particular, donde fue sorprendido con una mujer, situación que derivó en una confrontación y la llegada de más unidades al lugar.