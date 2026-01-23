PAGO DE IMPUESTOS DEL TREN LIGERO LO DEFINIRÁ UN JUEZ: CONSEJERÍA JURÍDICA

San Francisco de Campeche.- El consejero jurídico del estado, Adrián Serrano, confirmó que, tras la invalidez del artículo 14 bis de la Ley de Obras de Interés Estatal de Gran Impacto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será un juez quien determine si el gobierno federal debe pagar impuestos y derechos municipales por la construcción del Tren Ligero de Campeche.

Explicó que la resolución de la Corte es definitiva y elimina la exención que permitía ejecutar este tipo de obras sin licencia de construcción, aunque la categoría de obras de gran impacto se mantiene vigente. Indicó que existen juicios administrativos y de amparo en curso, por lo que corresponderá a la autoridad judicial definir si procede el pago de los derechos por licencia y cualquier acción posterior por parte del ayuntamiento.