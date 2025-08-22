TREN MAYA PIERDE MÁS DE 2 MIL MDP EN PRIMER SEMESTRE DE 2025; INGRESOS PROPIOS SÓLO CUBRIERON 9.6 % DE SUS GASTOS

De acuerdo con Animal Político, la empresa militar que administra el Tren Maya reportó pérdidas en todos los meses del primer semestre de 2025, pese a que continúa recibiendo subsidios del gobierno federal.

El proyecto ferroviario acumuló pérdidas por 2 mil 20 millones de pesos (mdp) en los primeros seis meses del año, a pesar de que recibió mil 331 mdp vía subsidios y transferencias. Durante ese mismo periodo, obtuvo ingresos propios por 731 millones 336 mil pesos —provenientes de la venta de boletos y souvenirs—, mientras que sus gastos de operación ascendieron a 7 mil 605 mdp.

En otras palabras, los ingresos propios del Tren Maya apenas alcanzaron a cubrir el 9.6 % de sus gastos de funcionamiento. Los estados financieros revelan que la empresa militar registró pérdidas mes tras mes durante el primer semestre de 2025.

El 19 de agosto se registró un accidente en la estación Izamal, en Yucatán, durante un trayecto Mérida–Cancún. El director general del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, calificó el incidente como una anomalía y aseguró que será analizado para garantizar la seguridad de los pasajeros y la operación del proyecto.

Seis meses de pérdidas

Como se informó previamente, el Tren Maya reportó pérdidas durante el primer trimestre de 2025 por un total de mil 185 mdp. El déficit continuó en el segundo trimestre, con pérdidas acumuladas por 834 millones 455 mil pesos.

En abril se reportó una pérdida de 553 millones 953 mil pesos; en mayo, 205 millones 929 mil pesos; y en junio, 74 millones 572 mil pesos. Por segunda ocasión consecutiva, la empresa administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció pérdidas en un trimestre completo. En 2024 sólo se reportaron números rojos en septiembre.

En el segundo trimestre, los ingresos propios fueron de 611 millones 431 mil pesos, mientras que los gastos de operación ascendieron a 6 mil 120 mdp. Para ese periodo, el Tren Maya recibió además mil 144 mdp en subsidios y transferencias del gobierno federal.

Durante el primer trimestre, las pérdidas fueron de 26 millones 820 mil pesos en enero, mil 5 mdp en febrero y 153 millones 950 mil pesos en marzo, lo que sumó un déficit de mil 185 mdp.

El director del Tren Maya ha reiterado que el proyecto alcanzará su punto de equilibrio —cuando los ingresos propios cubran los gastos operativos— en 2030.

“Creo que es un proceso gradual y que vamos a lograr revertirlo. Inicialmente es así, pero es en cualquier empresa; no por tratarse del Tren Maya, una empresa del Estado. Cualquier empresa que inicie operaciones, en los primeros tres años va a empezar a consolidarse. Acuérdense que hay que pasar (…). Muchas empresas se mueren esos primeros 3 años; nosotros tenemos la ventaja del apoyo del gobierno federal, y esa inversión que está haciendo el gobierno federal va a rendir frutos en el largo plazo”, dijo Lozano Águila.

Percances en vías

El 19 de agosto, el Tren Maya registró un percance de vía en la estación Izamal, Yucatán, cuando el tren 304 ingresaba a baja velocidad a los andenes tras un recorrido Cancún–Mérida. Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que los pasajeros fueron trasladados en autobuses a su destino. Se integró una Comisión Dictaminadora para determinar las causas del accidente.

Desde que inició operaciones, el Tren Maya ha reportado al menos otros dos descarrilamientos: uno en marzo de 2024 y otro en enero de 2025, cerca de la estación Limones en Quintana Roo, que dejó dos personas lesionadas.