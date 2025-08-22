CIRCULA EN REDES: POR CRITICAR A MARTHA CAMACHO CIBERNAUTAS LLAMAN CÍNICO A SESO LOCO Y LE PREGUNTAN POR EL QUE MATÓ A UNA FAMILIA EN LA LÓPEZ PORTILLO

Tras aparecer en un programa para criticar a Martha Camacho por no bajarse de su vehículo tras el accidente donde un motociclista resultó herido, cibernautas llamaron cínico, corrupto, drogadicto, entre otros calificativos, a Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores. Le recalcaron que la mujer no huyó “como otros del Gobierno” y se hizo cargo de los gastos, le preguntaron qué pasó con el varón que mató a una familia en la López Portillo y exigieron investigar a su esposa América Azar, quien fue secretaria de Finanzas de Alito.

Los señalamientos fueron directos: “Quién invitó a este drogadicto, y América Azar, y los empleados que han matado a ocho personas, cómo los protegieron, como en el caso de la Colosio. Por favor, se habla o se critica cuando no tenemos cola, pero son unos corruptos”, y “Luego luego se le ve la cara de rata a este hijo de su puta madre, la misma cagada como la tía, la momia gobernadora Layda Sansores”.

Hubo más críticas y calificativos por el accidente donde un morenista se vio involucrado: “Y este mafioso corrupto, jajaja, que viene a dar lecciones de moralidad, si en Morena alguien comete un ilícito lo esconden, lo salvan, buscan que no pise la cárcel. ¿Qué pasó con el asesino de la López Portillo? Nunca dijeron nada, corruptos”, “¿Y qué pasó con el conductor que atropelló a una familia en la avenida López Portillo? A ver, Gerry, saca tu bola de cristal…”, y “Gerardo Sánchez es pura simulación, un vividor mentiroso”.

También hubo comentarios dedicados a su tía, la gobernadora: “Al menos ella tiene lo que a ti te falta, no huyó como los cobardes de Morena que proteges, como el de la López Portillo que mató a cuatro y huyó y lo protegen tú y la escoria de tu tía”, “Y este pedazo de pendejo qué se cree, viniendo a decir una sarta de babosadas, si su tía dio protección y nunca pasó nada con la familia que atropellaron sobre la Portillo, ahí no dijeron nada…” y “Destrozada tiene la lengua Layda Sansores”.

Además, algunos comentarios mencionaron a su consorte: “¿Y la lana que se robó la esposa de Seso Loco?”, “Venganza política. No huyó como otros del Gobierno. Que investiguen a la de Finanzas de Alito”, “Tremenda la Sesa, calladito se ve mejor porque tiene una larga cola”, “¿Y el que mató a la familia en la López Portillo qué fue de él? Pues lo ubicaron y no lo detuvieron porque trabajaba en el tren”, y “¿Por qué no habla de los de Morena que igual estuvieron metidos en problemas y fueron protegidos por el Gobierno, viejo hipócrita?”.

