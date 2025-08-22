viernes, agosto 22, 2025
Nacionales

“TENEMOS EL HIMNO NACIONAL”, RESPONDE SHEINBAUM AL PREGUNTARLE SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE EU BOMBARDEE SUELO MEXICANO CONTRA CÁRTELES

user editor

“No, México es un país libre, independiente y soberano, y ningún Gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía, ya no es como antes”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al preguntarle sobre la posibilidad de que Estados Unidos bombardee territorio mexicano contra los cárteles en México, y afirmó: “No va a ocurrir, y cualquier intento tenemos el Himno Nacional, un soldado en cada hijo te dio”.

Lo anterior durante su conferencia matutina, y añadió: “México tiene mucha fuerza, nacional por su pueblo y Gobierno, e internacional”.

