“TENEMOS EL HIMNO NACIONAL”, RESPONDE SHEINBAUM AL PREGUNTARLE SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE EU BOMBARDEE SUELO MEXICANO CONTRA CÁRTELES

“No, México es un país libre, independiente y soberano, y ningún Gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía, ya no es como antes”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al preguntarle sobre la posibilidad de que Estados Unidos bombardee territorio mexicano contra los cárteles en México, y afirmó: “No va a ocurrir, y cualquier intento tenemos el Himno Nacional, un soldado en cada hijo te dio”.

Lo anterior durante su conferencia matutina, y añadió: “México tiene mucha fuerza, nacional por su pueblo y Gobierno, e internacional”.