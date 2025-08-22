Espionaje político

Los miles de millones de pesos que se han gastado en la instalación equipos de espionaje en el C-5 tienen la finalidad de vigilar y acosar a los activistas de la oposición, a los periodistas críticos y a los ciudadanos…

“Es propio de los regímenes dictatoriales utilizar todos los recursos del Estado para atacar a sus adversarios políticos y a los periodistas críticos, exhibirlos como si fueran delincuentes sin concederles la presunción de inocencia ni el debido proceso para que puedan defenderse. Lamentablemente hacia allá nos ha conducido el Gobierno de la Tía” expresó con un dejo de impotencia el poeta Casimiro.

–“Su obsesión por el control total de los medios de información y desaparecer aquellos que sean independientes y al servicio de la ciudadanía, es la otra fase de esa obsesión dictatorial” complementó el viejo Julián, quien coincidió en que esa espada de Damocles o esa guillotina pública que hoy se yergue sobre sus adversarios políticos y sus periodistas críticos, también está amenazando a todos los ciudadanos” deploró.

–“He leído en las páginas digitales a su servicio, la campaña contra la presidenta del DIF Municipal, quien lamentablemente atropelló accidentalmente a un motociclista, y el caso de un regidor naranja de un Municipio del Norte del Estado, quien conducía un vehículo al parecer con reporte de robo. No les conceden el derecho de réplica ni la oportunidad de defenderse, son exhibidos y satanizados como si fueran los peores delincuentes, violentando sus derechos humanos y sus garantías individuales” complementó el bolero don Memín.

–“Son ejemplos claros del abuso de Poder en que incurre el Gobierno de la Tía, aseguró sin dudar doña Chela. Nos comprueba su doble cara, su hipocresía y su incongruencia, pues en los tiempos en que se disfrazaba de luchadora social, repudiaba esas prácticas gubernamentales, pero ahora es ella quien lo impulsa confirmando que no tiene vergüenza ni principios éticos” aseveró.

–“Ahora estamos confirmando, añadió el poeta, que todos los miles de millones de pesos que se han gastado en la instalación de equipos de espionaje en el C-5 tienen la finalidad de vigilar y acosar a los activistas de la oposición, a los periodistas críticos y a los ciudadanos que han sido identificados como opositores al régimen. Los ojos del Gobierno están sobre todos, esperando el momento adecuado para exhibirnos y calumniarnos” subrayó.

–“Me preocupa mucho el júbilo con que los aplaudidores del régimen han recibido la inminente instalación de los nuevos jueces, magistrados y ministros electos mediante la vía del acordeón. Pregonan la transformación del “nuevo Poder Judicial” y esto solo me hace pensar que hasta nuestro derecho a recibir justicia imparcial ha sido suplantado y nos han dejado en la total indefensión” lamentó el viejo Julián.