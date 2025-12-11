DESDE ESTE SÁBADO AMPLÍAN SERVICIOS DEL TREN LIGERO PERO CON RECORRIDOS INCOMPLETOS; ¿ASÍ PIENSAN “JALAR” PASAJEROS?

En otro intento por “jalar” pasajeros ante la baja ocupación que registra, la administración del Tren Ligero de Campeche dio a conocer que a partir de este sábado 13 de diciembre habrá nuevos horarios y corridas, sin embargo, la estrategia adolece de un punto importante: recorridos completos hasta la estación del Tren Maya, entonces ¿cómo pretenden la mejora del servicio?



De acuerdo a las 2 tablas o formatos donde se aprecian las “nuevas” corridas e invita a ubicar la estación “donde abordarás”, aparecen casillas de color verde que indican la hora del inicio del recorrido y rojo de la finalización del recorrido.



Además, incorpora casillas naranjas para los fines de semana (sábado y domingo) pero 6 rutas van sólo del Centro Histórico a Cuatro Caminos y una más llegará a la Gobernadores.

Entre semana, también hay recorridos, como el que inicia a las 7:31 de la mañana, pues del Centro Histórico sólo llegará hasta el Campus UAC a las 8:11 a. m., mientras el de las 11:00 sólo va a la Gobernadores a las 11:18, por citar 2 ejemplos.