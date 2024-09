IMPUGNARÁ MOCI NUEVO RESULTADO EN TENABO: ARMENTÍA

MORENA FUE QUIEN “EMBARAZÓ” LA CASILLA ANULADA POR EL TEEC

El fallo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) que anuló una casilla que ganó ampliamente Movimiento Ciudadano (MOCI) en Tenabo, porque hubo más votos que boletas, está fuera de toda lógica jurídica, pero omite que ahí Morena hizo la trampa al sumarse 50 votos inexistentes, asevera el diputado federal Pedro Armentía López, y anunció que el partido naranja impugnará.



A través de sus redes sociales, el legislador escribió:



Hace unos días, el Tribunal Electoral del Estado De Campeche dio un fallo fuera de toda lógica jurídica. Anularon una casilla ganada ampliamente por Movimiento Ciudadano. ¿La razón? Que en esa casilla hubo más votos que boletas.

Lo que no dicen, es que Morena hizo trampa y se sumaron ellos mismos 50 votos que no existen, y es por ello que el TEEC decide anular esa casilla cuando el que hizo la trampa fue precisamente Morena.

Ahora resulta que al anular la casilla (donde era amplia la ventaja de MOCI), Morena gana la elección por 13 votos. ¡Así de bandidos!

Lo peor, es que aún con esos 50 votos que se sumaron, les ganamos limpiamente la elección. Ellos hicieron de todo por querérsela robar en el Consejo Distrital, y no pudieron gracias a que tuvo que intervenir el Instituto Electoral para ir a contar físicamente los votos, reafirmando en el lugar el triunfo de MOCI.

Eso no le gustó al grupo que gobierna el Estado y optó por hacer lo que mejor sabe hacer: presionar instituciones, amenazar y obligar a que se hagan las cosas a su manera.

Nos vemos en tribunales, no permitiremos el robo ruin y cobarde por el cual Morena trata de arrebatarle a Jorge “Coco” Ávila Montejo su triunfo.

¡Defenderemos el voto ciudadano, es momento de ponerles un alto!