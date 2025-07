SERPIENTES Y ESCALERAS | TEPJF IMPIDE RECUENTOS DEL INE PERO ADMITE POSIBILIDAD VÍA JUDICIAL

El TEPJF resolvió que el INE no tiene facultades legales para recontar votos.

La Sala Superior sí podrá ordenar un recuento si se presenta una impugnación justificada.

La decisión fue respaldada por mayoría, pese a posturas divididas entre los magistrados.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el INE no tiene autoridad para realizar recuentos de votos en la elección de jueces y ministros. Según la mayoría de magistrados, la ley no contempla esta figura en sede administrativa, por lo que el instituto no puede acceder a solicitudes de recuento, aun si existen dudas sobre los resultados o los votos nulos superan la diferencia entre los primeros lugares.

Sin embargo, el Tribunal dejó claro que sí es posible ordenar un recuento, pero únicamente a través de la Sala Superior, en casos donde una candidatura presente una impugnación formal y justificada ante los resultados oficiales.

Esta resolución surgió a partir de las solicitudes de recuento hechas por Dora Alicia Martínez Valero y Yajaira Arellano Morales, aspirantes a ministra y jueza, respectivamente. Ambas pidieron repetir el conteo y participar en el proceso. El INE rechazó sus peticiones y el Tribunal respaldó esa respuesta.

El magistrado Felipe Fuentes explicó que no hay disposición legal que autorice un recuento desde el INE, pero esto no impide que el Tribunal lo ordene si encuentra razones válidas en un juicio posterior.

Aunque la mayoría apoyó esta postura, hubo diferencias.

Reyes Rodríguez Mondragón argumentó que sí debe permitirse el recuento desde el INE, basándose en normas generales del proceso electoral.

Janine Otálora propuso desechar el caso, al considerar que no existen condiciones legales para ordenar un nuevo conteo en esta etapa.

Pese a las opiniones divididas, el fallo fue claro: el INE no podrá hacer recuentos, y solo el Tribunal Electoral, mediante juicio, podrá autorizarlo si se justifica la medida para garantizar certeza en los resultados.