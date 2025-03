ANDY 2030 Y EL PLAN DE MORENA: MONREAL MOLESTO POR CANDADO QUE PERMITE A LOS LÓPEZ COMPETIR HASTA EL 2037

Al expresar de que si alguien tiene dudas sobre cuáles son los planes de Morena para el 2030, Andy 2030, el periodista Carlos Loret de Mola presentó en su programa Latinus un video, “un episodio de Morena contra Morena”, donde el coordinador de diputados Ricardo Monreal se molestó porque algunos de sus legisladores ofrecieron sus votos al PAN e ir juntos para aprobar la reforma contra el nepotismo en 2027, pero con un candado que prohibiría a los López competir hasta 10 años después, ¿pero cómo vas a negociar tú eso?, y además ¿por qué?, preguntó cruzado de brazos.



Luego presentó otro video donde tras preguntarle sobre ese episodio, Ricardo Monreal aseguró que no sabía de qué le estaban hablando, que es hombre de los clásicos, que no ha hablado con Federico Döring (coordinador panista), a quien tendría que preguntarle con quién habló él, no sabe de cuáles 100 votos (supuestamente ofrecidos por la oposición) ni de los apellidos López, y a la afirmación de un reportero de que hay un video, agregó: “Ah, puede ser, digo podría haber muchos, pero dentro del grupo parlamentario nunca se discutió eso. Se lo digo como coordinador”.