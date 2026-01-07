miércoles, enero 7, 2026
Lo último:
MunicipalesNacionales

EN CALAKMUL CONSTRUIRÁN ESTE AÑO UN PLANTEL DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, ANUNCIAN

Durante la conferencia matutina de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que en este año se realizarán 202 acciones para crear 65 mil 400 nuevos lugares en el nivel bachillerato tecnológico, lo que incluye la construcción de un plantel en el Municipio de Calakmul, Campeche.

Se tendrá la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato tecnológico, 52 ampliaciones y 130 ciberbachilleratos.

También te puede gustar

¡GRITO DE RISA! DIPUTADO Y ALCALDE MORENISTA ELECTO VITOREA A JOSEFA ORTIZ DE PINEDO

Obras y apoyos por más de 15 mdp entrega gobernador Aysa González en Hopelchén

CIRCULA EN REDES: HIZO ALITO LO QUE MILES DE MEXICANOS QUISIÉRAMOS HACER: CIBERNAUTAS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *