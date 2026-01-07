EN CALAKMUL CONSTRUIRÁN ESTE AÑO UN PLANTEL DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, ANUNCIAN

Durante la conferencia matutina de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que en este año se realizarán 202 acciones para crear 65 mil 400 nuevos lugares en el nivel bachillerato tecnológico, lo que incluye la construcción de un plantel en el Municipio de Calakmul, Campeche.

Se tendrá la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato tecnológico, 52 ampliaciones y 130 ciberbachilleratos.