SURGE NUEVO ENFRENTAMIENTO ENTRE TAXISTAS Y POCHIMÓVILES

Un nuevo episodio de tensión entre taxistas y operadores de pochimóviles ocurrió este jueves afuera de un supermercado ubicado sobre la calle 19, después de que los “pochis” colocaron una parada improvisada para levantar pasaje. La acción desató la inconformidad del gremio taxista, que acusó a los conductores de operar de manera ilegal y afectar su trabajo.

Los ruleteros exigieron a la Policía Municipal —que acudió para mediar— la detención de las unidades estacionadas en la banqueta, pero los oficiales solo exhortaron a los pochimóviles a retirarse. Esto generó molestia entre los taxistas, quienes incluso intentaron detener por su cuenta las unidades señaladas como irregulares.

La tensión aumentó con empujones y amenazas entre ambos bandos, a pesar de que el altercado ocurrió a escasos metros de la Academia de Policía. Finalmente, los pochimóviles se retiraron del área, mientras los taxistas insistieron en que las autoridades municipales deben frenar el servicio ilegal que, aseguran, perjudica gravemente su actividad económica.