GOBIERNO DE CAMPECHE BLINDÓ LOS CONTRATOS DEL KO’OX POR 5 AÑOS; ¿QUÉ QUIEREN OCULTAR?: ABOGADO LUIS LEX

El abogado Luis Lex cuestionó en un video publicado en sus redes sociales por qué el Gobierno del Estado y el Artec no han sancionado a la empresa Movibus, responsable de administrar los camiones Ko’ox. Explicó que la respuesta se encontraría en los contratos de servicio, documentos que permanecen reservados por cinco años, decisión que impide conocer detalles clave sobre la operación del sistema. Ante esta falta de transparencia, señaló que revisó los contratos que la misma empresa mantiene en Yucatán para comprender el esquema aplicado en Campeche.

Sostuvo que los verdaderos propietarios de las unidades son los concesionarios, quienes ceden sus permisos a Movibus, mientras el Gobierno del Estado aporta un enganche de entre 10 y 20 por ciento del valor del vehículo para que puedan adquirirlo a crédito. Agregó que la autoridad no paga por número de usuarios, sino por kilómetro recorrido, con una tarifa aproximada de 30 a 34 pesos. En tanto, el dinero recaudado por pasaje se integra a un fideicomiso administrado por Movibus, lo que explicaría que los concesionarios decidan resguardar sus unidades durante lluvias para evitar daños, pues aún las deben y una avería los dejaría sin ingreso.

Afirmó que aunque los camiones Yutong cuentan con baterías selladas, su diseño de piso bajo y la cantidad de circuitos electrónicos los hace vulnerables si el agua supera la mitad de la llanta. Por ello consideró entendible que los propietarios eviten operarlos en zonas inundables. Finalmente recomendó a los campechanos tomar precauciones ante pronósticos de lluvias fuertes o moderadas, porque en esas condiciones las unidades Ko’ox difícilmente saldrán a brindar servicio.