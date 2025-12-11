jueves, diciembre 11, 2025
HALLAN CUERPO EN UN TERRENO DEL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA

Un cuerpo en presunto estado de descomposición fue localizado dentro de un terreno situado a la altura del kilómetro 3 del periférico Pablo García y Montilla, en las cercanías del poblado de Lerma. El descubrimiento generó la movilización de autoridades estatales, que acordonaron la zona para permitir el ingreso de personal forense.

Especialistas en criminalística del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para establecer las causas del fallecimiento y conocer el tiempo que el cuerpo llevaba en el sitio. Hasta el momento no se ha difundido información sobre la identidad de la persona ni sobre posibles indicios encontrados en el área.

