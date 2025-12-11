jueves, diciembre 11, 2025
Lo último:
Municipales

SUJETO INTENTA ASESINAR A UNA MUJER; SE PRESUME QUE FUE POR UN RECHAZO AMOROSO

El agresor huyó

Escárcega.- Una mujer resultó lesionada luego de que un sujeto le disparara con una pistola de salva en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Escárcega. De acuerdo con la información recabada, la mujer fue trasladada al Hospital General, donde recibe atención médica por heridas en el brazo y el pecho.

Versiones señalan que el agresor habría actuado tras rechazar el interés que la mujer le expresaba. Tras efectuar el disparo, el sujeto huyó del lugar sin ser detenido.

También te puede gustar

Enfermedades crónico degenerativas, principal causa de muerte en Carmen y Palizada

ABUELITOS ESTÁN SIENDO VÍCTIMAS DE DESPOJOS ILEGALES, DENUNCIAN

Clausuran parquímetros en estacionamiento de plaza comercial en Carmen

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *