SUJETO INTENTA ASESINAR A UNA MUJER; SE PRESUME QUE FUE POR UN RECHAZO AMOROSO

El agresor huyó

Escárcega.- Una mujer resultó lesionada luego de que un sujeto le disparara con una pistola de salva en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Escárcega. De acuerdo con la información recabada, la mujer fue trasladada al Hospital General, donde recibe atención médica por heridas en el brazo y el pecho.

Versiones señalan que el agresor habría actuado tras rechazar el interés que la mujer le expresaba. Tras efectuar el disparo, el sujeto huyó del lugar sin ser detenido.